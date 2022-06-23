Исполком РФС утвердил список «33 лучших футболистов» по итогам сезона РПЛ-2021/22
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список «33 лучших футболистов» по итогам сезона РПЛ-2021/22.
Отметим, что в списке больше всего игроков «Зенита» — 9.
Вратарь: 1. Матвей Сафонов («Краснодар»). 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Химки»).
Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Алексей Сутормин («Зенит»). 3. Гильермо Варела («Динамо»).
Правый центральный защитник: 1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»). 2. Игорь Дивеев (ЦСКА). 3. Максим Осипенко («Ростов»).
Левый центральный защитник: 1. Родригао («Сочи»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»).
Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Сергей Терехов («Сочи»). Данил Круговой («Зенит»).
Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).
Правый центральный полузащитник: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»). 2. Себастиан Шиманьски («Динамо»). 3. Даниил Фомин («Динамо»).
Левый центральный полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Вильмар Барриос («Зенит»). 3. Данил Глебов («Ростов»).
Левый полузащитник: 1. Арсен Захарян («Динамо»). 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»). 3. Дмитрий Полоз («Ростов»).
Правый нападающий: 1. Гамид Агаларов («Уфа»). 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). Артем Дзюба («Зенит»).
Левый нападающий: 1. Матео Кассьера («Сочи»). 2. Иван Сергеев («Зенит»). 3. Эрик Бикфалви («Урал»).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -