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Исполком РФС утвердил список «33 лучших футболистов» по итогам сезона РПЛ-2021/22

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил список «33 лучших футболистов» по итогам сезона РПЛ-2021/22.

Отметим, что в списке больше всего игроков «Зенита» — 9.

Вратарь: 1. Матвей Сафонов («Краснодар»). 2. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 3. Илья Лантратов («Химки»).

Правый защитник: 1. Марио Фернандес (ЦСКА). 2. Алексей Сутормин («Зенит»). 3. Гильермо Варела («Динамо»).

Правый центральный защитник: 1. Фабиан Бальбуэна («Динамо»). 2. Игорь Дивеев (ЦСКА). 3. Максим Осипенко («Ростов»).

Левый центральный защитник: 1. Родригао («Сочи»). 2. Георгий Джикия («Спартак»). 3. Дмитрий Чистяков («Зенит»).

Левый защитник: 1. Дуглас Сантос («Зенит»). Сергей Терехов («Сочи»). Данил Круговой («Зенит»).

Правый полузащитник: 1. Малком («Зенит»). 2. Зелимхан Бакаев («Спартак»). 3. Далер Кузяев («Зенит»).

Правый центральный полузащитник: 1. Кристиан Нобоа («Сочи»). 2. Себастиан Шиманьски («Динамо»). 3. Даниил Фомин («Динамо»).

Левый центральный полузащитник: 1. Клаудиньо («Зенит»). 2. Вильмар Барриос («Зенит»). 3. Данил Глебов («Ростов»).

Левый полузащитник: 1. Арсен Захарян («Динамо»). 2. Антон Зиньковский («Крылья Советов»). 3. Дмитрий Полоз («Ростов»).

Правый нападающий: 1. Гамид Агаларов («Уфа»). 2. Рифат Жемалетдинов («Локомотив»). Артем Дзюба («Зенит»).

Левый нападающий: 1. Матео Кассьера («Сочи»). 2. Иван Сергеев («Зенит»). 3. Эрик Бикфалви («Урал»).

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Источник: «Мир» станет титульным спонсором РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
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