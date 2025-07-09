Адвокат совладельца «Торпедо» Соболева объяснил возможный роспуск команды

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном роспуске команды в случае исключения из РПЛ.

«У моего подзащитного действительно есть мысли о роспуске команды. Для него это трагедия. Зачем распускать команду? Не знаю. Его решение. Его трагедия. Его стадион. Его деньги», — сказал Добровинский «СЭ».

8 июля был задержан судья Богдан Головко, работавший на матчах первой лиги. Головко подозревается в том, что сознательно дважды принимал спорные решения в матче 34-го тура первой лиги «Торпедо» — «КАМАЗ» (1:1).

21 июня Мещанский суд Москвы заключил под стражу совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова. Их подозревают в попытке дать взятку судье за принятие решения в пользу команды.