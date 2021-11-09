Игорь Черевченко: «Российские футболисты не востребованы в Европе. Уезжают единицы»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко оценил уровень российских футболистов и высказался о работе академий клубов РПЛ.

— Мы слышим, что «Локомотив» берет курс на молодых игроков. Будет их развивать и продавать. «Динамо» будет развивать и продавать, «Химки», «Уфа». Кому и как продавать? До какого уровня можно развить наших игроков, чтобы продавать их заграницу?

— Некоторые команды это могут себе позволить. Например, московское «Динамо», «Локомотив», где работают академии. Посмотри, сколько в «Динамо» воспитанников, молодых ребят. Самый большой показатель футболиста, когда он не первый год играет, а когда на одном уровне 2-3 года сыграет, тогда уже модно говорить о том, что футболист состоявшийся. А так всем понятно, что российские футболисты не востребованы в Европе. Уезжают единицы. Я уже задавал вопрос, кому продавать. Может, друг другу. Так и будут ходить по российским клубам.

— Про вас все равно очень много информации и слухов как об одном из самых интересных тренеров, заявивших о себе в премьер- лиге, хоть вы и достаточно закрытый человек. Летом говорили, что вами интересуются некоторые клубы премьер-лиги. В последнее время тоже говорили, что вы, работая в «Химках», имеете интерес со стороны «Ростова». Вы человек с очень устойчивой репутацией, даете результат. Вы когда соглашались на «Химки», когда сейчас будете принимать решение, от чего вы будете отталкиваться?

— Летом было три конкретных предложения от команд премьер-лиги, но мы с тренерским штабом в «Химках» сделали такую громадную работу, что решили там остаться. Что касается интереса «Ростова» ко мне, ну было, наверное. Эмоционально я спокойный человек. Каждый тренер ведет себя так, как ему удобно. Я спокойный, все держу в себе, но иногда в раздевалках идет всплеск на футболистов. Мне нужна задача, которую нужно выполнить и которую ставить руководство. На тот момент все похоронили «Химки» с 3 очками. Мне говорили, куда ты идешь, подставляешь свою тренерскую репутацию. Понимаете, не надо ничего боятся, надо выполнять свою работу. А если говорить, куда идти сейчас. То только туда, где будет конкретная задача. Просто так мне неинтересно работать, — сказал Черевченко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России».

47-летний Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020-го по октябрь 2021 года.