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Апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» на решение КДК по итогам кубкового матча со «Спартаком»

Иван Шитик
Корреспондент
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27 ноября. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 0:0 (пен. — 4:2). Массовая драка на поле.
Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отказать в удовлетворении жалобы «Зенита» (0:0, по пенальти — 4:2) и оставить решение КДК РФС от 1 декабря в силе, сообщает сайт РФС.

Матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Спартак», который состоялся 27 ноября, завершился массовой дракой. В результате с поля были удалены Малком, Родригао и Вильмар Барриос у «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон у «Спартака».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании 1 декабря принял решение дисквалифицировать всех шестерых игроков на шесть матчей Кубка России.

22 декабря в службе коммуникаций РФС сообщили, что «Зенит» подал жалобу на решение КДК РФС по итогам матча со «Спартаком» в Кубке России.

Источник: https://rfs.ru/news/217348
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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