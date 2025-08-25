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«Зенит» повторил рекорд «Алании» и «Спартака» по числу пенальти

Кирилл Бурдаков
Статистик

23 августа в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (4:0) футболисты «Зенита» пробили уже пятый пенальти в нынешнем чемпионате России.

Избежать нарушений в своей штрафной площади получилось только у «Ахмата», который в Грозном обыграл сине-бело-голубых с минимальным счетом. Питерцы повторили рекорд чемпионата по количеству заработанных 11-метровых за первые шесть туров. Ранее по пять ударов наносили «Алания» — 1997, «Спартак» — 2004 и «Ростов» — 2022/23. Но в отличие от «Зенита», который исполняет строго по одному пенальти за игру, спартаковцы били в четырех встречах, а владикавказцы и ростовчане — в трех.

Все команды, пробившие больше четырех пенальти в первых шести турах

Сезон

Клуб

Тур

Матч

Пенальтист

Вратарь

Минута (исход)

1997

Алания

2-й

ЦСКА (г) — 1:2

Иван Гецко

Андрей Новосадов

34' (мимо)

Иван Гецко

Андрей Новосадов

86' (гол)

3-й

Зенит (д) — 0:2

Иван Гецко

Роман Березовский

15' (мимо)

Юрий Мороз

Роман Березовский

70' (вратарь)

4-й

Крылья Советов (г) — 3:1

Игорь Яновский

Юрий Шишкин

45' (гол)

2004

Спартак

1-й

Динамо (д) — 2:2

Дмитрий Парфенов

Роман Березовский

42' (гол)

2-й

Сатурн (г) — 2:2

Дмитрий Парфенов

Евгений Корнюхин

21' (гол)

3-й

Торпедо-Металлург (д) — 3:2

Дмитрий Парфенов

Александр Филимонов

12' (гол)

Дмитрий Парфенов

Александр Филимонов

32' (гол)

5-й

Шинник (д) — 1:0

Роман Павлюченко

Ярослав Ткоч

64' (гол)

2022/23

Ростов

4-й

Оренбург (д) — 2:1

Дмитрий Полоз

Евгений Гошев

45+1' (гол)

Николай Комличенко

Евгений Гошев

60' (гол)

5-й

Пари НН (г) — 4:3

Дмитрий Полоз

Артур Нигматуллин

15' (гол)

6-й

Сочи (д) — 2:2

Николай Комличенко

Денис Адамов

28' (вратарь)

Даниил Уткин

Денис Адамов

90+7'(вратарь)

2025/26

Зенит

1-й

Ростов (д) — 2:1

Андрей Мостовой

Рустам Ятимов

79' (гол)

2-й

Рубин (г) — 2:2

Андрей Мостовой

Евгений Ставер

11' (гол)

3-й

ЦСКА (д) — 1:1

Александр Соболев

Игорь Акинфеев

76' (гол)

5-й

Спартак (г) — 2:2

Матео Кассьерра

Александр Максименко

15' (вратарь)

6-й

Динамо Мх (д) — 4:0

Андрей Мостовой

Давид Волк

29' (гол)

В момент назначения пенальти в матчах с московскими соперниками Мостовой находился на скамейке запасных, поэтому удары с разной степенью успешности нанесли форварды Александр Соболев и Матео Кассьерра. Тем не менее именно Андрей считается в «Зените» штатным исполнителем 11-метровых, что и помогает ему подниматься в рейтинге питерских бомбардиров. Гол в ворота Давида Волка, оказавшийся для него уже 34-м, позволил оставить за спиной Александра Спивака и Александра Ерохина и снова сравняться с Кассьеррой. Неподалеку виден и Малком, а вот чтобы достать делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни нужно отличиться еще 18 раз.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России

Игрок

Гражданство

Годы в «Зените»

Матчи

Голы

Голы с пенальти

Александр Кержаков

Россия

2001-2006, 2010-2015, 2016-2017

289

120

13

Артем Дзюба

Россия

2015-2022

181

85

12

Андрей Аршавин

Россия

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

2

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

15

Сердар Азмун

Иран

2019-2021

79

52

6

Данни

Португалия

2008-2017

173

52

1

Малком

Бразилия

2019-2023

84

38

2

Матео Кассьерра

Колумбия

2022-н.в.

89

34

1

Андрей Мостовой

Россия

2020-н.в.

136

34

6

Александр Спивак

Украина

2000-2006

145

33

16

Александр Ерохин

Россия

2017-н.в.

178

33

0

Константин Зырянов

Россия

2007-2014

201

32

0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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