«Зенит» повторил рекорд «Алании» и «Спартака» по числу пенальти
23 августа в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (4:0) футболисты «Зенита» пробили уже пятый пенальти в нынешнем чемпионате России.
Избежать нарушений в своей штрафной площади получилось только у «Ахмата», который в Грозном обыграл сине-бело-голубых с минимальным счетом. Питерцы повторили рекорд чемпионата по количеству заработанных 11-метровых за первые шесть туров. Ранее по пять ударов наносили «Алания» — 1997, «Спартак» — 2004 и «Ростов» — 2022/23. Но в отличие от «Зенита», который исполняет строго по одному пенальти за игру, спартаковцы били в четырех встречах, а владикавказцы и ростовчане — в трех.
Все команды, пробившие больше четырех пенальти в первых шести турах
|
Сезон
|
Клуб
|
Тур
|
Матч
|
Пенальтист
|
Вратарь
|
Минута (исход)
|
1997
|
Алания
|
2-й
|
ЦСКА (г) — 1:2
|
Иван Гецко
|
Андрей Новосадов
|
34' (мимо)
|
|
|
|
|
Иван Гецко
|
Андрей Новосадов
|
86' (гол)
|
|
|
3-й
|
Зенит (д) — 0:2
|
Иван Гецко
|
Роман Березовский
|
15' (мимо)
|
|
|
|
|
Юрий Мороз
|
Роман Березовский
|
70' (вратарь)
|
|
|
4-й
|
Крылья Советов (г) — 3:1
|
Игорь Яновский
|
Юрий Шишкин
|
45' (гол)
|
2004
|
Спартак
|
1-й
|
Динамо (д) — 2:2
|
Дмитрий Парфенов
|
Роман Березовский
|
42' (гол)
|
|
|
2-й
|
Сатурн (г) — 2:2
|
Дмитрий Парфенов
|
Евгений Корнюхин
|
21' (гол)
|
|
|
3-й
|
Торпедо-Металлург (д) — 3:2
|
Дмитрий Парфенов
|
Александр Филимонов
|
12' (гол)
|
|
|
|
|
Дмитрий Парфенов
|
Александр Филимонов
|
32' (гол)
|
|
|
5-й
|
Шинник (д) — 1:0
|
Роман Павлюченко
|
Ярослав Ткоч
|
64' (гол)
|
2022/23
|
Ростов
|
4-й
|
Оренбург (д) — 2:1
|
Дмитрий Полоз
|
Евгений Гошев
|
45+1' (гол)
|
|
|
|
|
Николай Комличенко
|
Евгений Гошев
|
60' (гол)
|
|
|
5-й
|
Пари НН (г) — 4:3
|
Дмитрий Полоз
|
Артур Нигматуллин
|
15' (гол)
|
|
|
6-й
|
Сочи (д) — 2:2
|
Николай Комличенко
|
Денис Адамов
|
28' (вратарь)
|
|
|
|
|
Даниил Уткин
|
Денис Адамов
|
90+7'(вратарь)
|
2025/26
|
Зенит
|
1-й
|
Ростов (д) — 2:1
|
Андрей Мостовой
|
Рустам Ятимов
|
79' (гол)
|
|
|
2-й
|
Рубин (г) — 2:2
|
Андрей Мостовой
|
Евгений Ставер
|
11' (гол)
|
|
|
3-й
|
ЦСКА (д) — 1:1
|
Александр Соболев
|
Игорь Акинфеев
|
76' (гол)
|
|
|
5-й
|
Спартак (г) — 2:2
|
Матео Кассьерра
|
Александр Максименко
|
15' (вратарь)
|
|
|
6-й
|
Динамо Мх (д) — 4:0
|
Андрей Мостовой
|
Давид Волк
|
29' (гол)
В момент назначения пенальти в матчах с московскими соперниками Мостовой находился на скамейке запасных, поэтому удары с разной степенью успешности нанесли форварды Александр Соболев и Матео Кассьерра. Тем не менее именно Андрей считается в «Зените» штатным исполнителем 11-метровых, что и помогает ему подниматься в рейтинге питерских бомбардиров. Гол в ворота Давида Волка, оказавшийся для него уже 34-м, позволил оставить за спиной Александра Спивака и Александра Ерохина и снова сравняться с Кассьеррой. Неподалеку виден и Малком, а вот чтобы достать делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни нужно отличиться еще 18 раз.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Годы в «Зените»
|
Матчи
|
Голы
|
Голы с пенальти
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
2001-2006, 2010-2015, 2016-2017
|
289
|
120
|
13
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
2015-2022
|
181
|
85
|
12
|
Андрей Аршавин
|
Россия
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
2
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
15
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2019-2021
|
79
|
52
|
6
|
Данни
|
Португалия
|
2008-2017
|
173
|
52
|
1
|
Малком
|
Бразилия
|
2019-2023
|
84
|
38
|
2
|
Матео Кассьерра
|
Колумбия
|
2022-н.в.
|
89
|
34
|
1
|
Андрей Мостовой
|
Россия
|
2020-н.в.
|
136
|
34
|
6
|
Александр Спивак
|
Украина
|
2000-2006
|
145
|
33
|
16
|
Александр Ерохин
|
Россия
|
2017-н.в.
|
178
|
33
|
0
|
Константин Зырянов
|
Россия
|
2007-2014
|
201
|
32
|
0
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0