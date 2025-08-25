«Зенит» повторил рекорд «Алании» и «Спартака» по числу пенальти

23 августа в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (4:0) футболисты «Зенита» пробили уже пятый пенальти в нынешнем чемпионате России.

Избежать нарушений в своей штрафной площади получилось только у «Ахмата», который в Грозном обыграл сине-бело-голубых с минимальным счетом. Питерцы повторили рекорд чемпионата по количеству заработанных 11-метровых за первые шесть туров. Ранее по пять ударов наносили «Алания» — 1997, «Спартак» — 2004 и «Ростов» — 2022/23. Но в отличие от «Зенита», который исполняет строго по одному пенальти за игру, спартаковцы били в четырех встречах, а владикавказцы и ростовчане — в трех.

Все команды, пробившие больше четырех пенальти в первых шести турах

Сезон Клуб Тур Матч Пенальтист Вратарь Минута (исход) 1997 Алания 2-й ЦСКА (г) — 1:2 Иван Гецко Андрей Новосадов 34' (мимо) Иван Гецко Андрей Новосадов 86' (гол) 3-й Зенит (д) — 0:2 Иван Гецко Роман Березовский 15' (мимо) Юрий Мороз Роман Березовский 70' (вратарь) 4-й Крылья Советов (г) — 3:1 Игорь Яновский Юрий Шишкин 45' (гол) 2004 Спартак 1-й Динамо (д) — 2:2 Дмитрий Парфенов Роман Березовский 42' (гол) 2-й Сатурн (г) — 2:2 Дмитрий Парфенов Евгений Корнюхин 21' (гол) 3-й Торпедо-Металлург (д) — 3:2 Дмитрий Парфенов Александр Филимонов 12' (гол) Дмитрий Парфенов Александр Филимонов 32' (гол) 5-й Шинник (д) — 1:0 Роман Павлюченко Ярослав Ткоч 64' (гол) 2022/23 Ростов 4-й Оренбург (д) — 2:1 Дмитрий Полоз Евгений Гошев 45+1' (гол) Николай Комличенко Евгений Гошев 60' (гол) 5-й Пари НН (г) — 4:3 Дмитрий Полоз Артур Нигматуллин 15' (гол) 6-й Сочи (д) — 2:2 Николай Комличенко Денис Адамов 28' (вратарь) Даниил Уткин Денис Адамов 90+7'(вратарь) 2025/26 Зенит 1-й Ростов (д) — 2:1 Андрей Мостовой Рустам Ятимов 79' (гол) 2-й Рубин (г) — 2:2 Андрей Мостовой Евгений Ставер 11' (гол) 3-й ЦСКА (д) — 1:1 Александр Соболев Игорь Акинфеев 76' (гол) 5-й Спартак (г) — 2:2 Матео Кассьерра Александр Максименко 15' (вратарь) 6-й Динамо Мх (д) — 4:0 Андрей Мостовой Давид Волк 29' (гол)

В момент назначения пенальти в матчах с московскими соперниками Мостовой находился на скамейке запасных, поэтому удары с разной степенью успешности нанесли форварды Александр Соболев и Матео Кассьерра. Тем не менее именно Андрей считается в «Зените» штатным исполнителем 11-метровых, что и помогает ему подниматься в рейтинге питерских бомбардиров. Гол в ворота Давида Волка, оказавшийся для него уже 34-м, позволил оставить за спиной Александра Спивака и Александра Ерохина и снова сравняться с Кассьеррой. Неподалеку виден и Малком, а вот чтобы достать делящих пятое место Сердара Азмуна и Данни нужно отличиться еще 18 раз.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России