Кордоба считает, что «Зенит» рано списывать из чемпионской гонки

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в сезоне-2025/26.

— «Зенит» неожиданно для многих неудачно начал сезон, считаешь ли ты, что без их лидерства в таблице чемпионат России стал интереснее?

— Сейчас рано говорить о чемпионате в целом. Прошло только 6 туров. Так судить очень рано. Посмотрим, как будет дальше. Мы будем фокусироваться на нашей работе, а они на своей.

После шести туров «Зенит» с 9 очками находится на шестом месте в таблице чемпионата России. «Краснодар» лидирует с 15 очками.