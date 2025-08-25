В ЦСКА назвали возможным вариант с российским паспортом для Мойзеса

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал «СЭ» о возможном паспорте РФ для бразильского защитника Мойзеса.

— Российский паспорт Мойзеса был бы идеальным вариантом для ЦСКА, учитывая его отношение к России, то, как он защищает российский чемпионат, как его любят болельщики?

— Возможно. Но для начала надо поговорить об этом с самим Мойзесом.

30-летний Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. За это время на счету на счету футболиста 116 матчей, в которых он отметился 5 голами и 9 результативными передачами.

До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.