«Зенит» показал фото футболистов с известным актером Уиллом Смитом

«Зенит» опубликовал фото команды со сборов в Дубае. На снимке в центре в окружении игроков и тренеров питерского клуба стоит известный голливудский актер Уилл Смитт.

Напомним, 31 января стартовал второй тренировочный сбор «Зенита» в Дубае.

4 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Арарарт-Армения» и «Ноа». 9 февраля «Зенит» встретится с командой Иордании, а спустя 3 дня петербургский клуб проведет матч со сборной Узбекистана и клубом «Пюником».

После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.