«Зенит» показал фото футболистов с известным актером Уиллом Смитом
12:10
«Зенит» опубликовал фото команды со сборов в Дубае. На снимке в центре в окружении игроков и тренеров питерского клуба стоит известный голливудский актер Уилл Смитт.
Напомним, 31 января стартовал второй тренировочный сбор «Зенита» в Дубае.
4 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Арарарт-Армения» и «Ноа». 9 февраля «Зенит» встретится с командой Иордании, а спустя 3 дня петербургский клуб проведет матч со сборной Узбекистана и клубом «Пюником».
После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.
Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит ?#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/GUbzIX59Dx— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) February 1, 2021
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