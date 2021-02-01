РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» показал фото футболистов с известным актером Уиллом Смитом

12:10
Теги:

«Зенит» опубликовал фото команды со сборов в Дубае. На снимке в центре в окружении игроков и тренеров питерского клуба стоит известный голливудский актер Уилл Смитт.

Напомним, 31 января стартовал второй тренировочный сбор «Зенита» в Дубае.

4 февраля сине-бело-голубые сыграют с «Арарарт-Армения» и «Ноа». 9 февраля «Зенит» встретится с командой Иордании, а спустя 3 дня петербургский клуб проведет матч со сборной Узбекистана и клубом «Пюником».

После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир