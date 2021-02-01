Билялетдинов считает, что Промес поможет «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением с «СЭ» о возможном возвращении нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

Ранее, 1 февраля, директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов сообщил в комментарии «СЭ» о договоренности с амстердамским клубом по переходу 29-летнего футболиста.

— Сомневаюсь, что он поможет «Спартаку» с чемпионством, а вот с попаданием в Лигу чемпионов — да. Думаю, Промес вполне способен заиграть при Тедеско, если будет мотивирован. Его мастерство никуда не пропало. В любом случае для нашей лиги его приезд — это усиление. Он знает специфику чемпионата.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Аякса» 19 матчей, в которых забил 6 мячей.

(Анастасия Пастернак)