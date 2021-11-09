«Зенит» подаст протест в ЭСК РФС на прямую красную карточку Клаудиньо в матче с «Уралом»

«Зенит» подаст протест в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) на прямую красную карточку полузащитника команды Клаудиньо в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (0:0), сообщает ТАСС.

В петербургском клубе считают, что 24-летний бразилец, удаленный на 51-й минуте встречи, пытался сыграть в мяч и не хотел сыграть грубо.

Отмечается, что ЭСК РФС при рассмотрении протеста «Зенита» будет учитывать прецеденты, которые были ранее.

Одним из таких прецедентов была ситуация с удалением защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева за нарушение правил на форварде «Зенита» Эмилиано Ригони в игре пятого тура РПЛ сезона-2020/21. Красная карточка Скопинцева была отменена решением контрольно-дисциплинарного комитета РФС, и защитник принял участие в шестом туре.

В нынешнем сезоне Клаудиньо забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в 13 матчах.

После 14 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками. В 15 туре петербуржцы дома сыграют с «Нижним Новгородом».