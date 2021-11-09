В «Актобе» прокомментировали информацию об интересе «Спартака» к Самородову
Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев высказался по поводу интереса «Спартака» к полузащитнику команды Максиму Самородову.
«Об интересе «Спартака» к Максиму Самородову узнал из прессы. На клуб никто не выходил. Я в «Актобе» с мая нынешнего года: могу заверить, что с тех пор никакой «Спартак» к нам не обращался», — приводит слова Джамантаева «Чемпионат».
8 ноября появилась информация, что полузащитник «Актобе» и молодежной сборной Казахстана Максим Самородов попал в сферу интересов «Спартака». Его контракт с клубом истекает в декабре 2021 года.
В прошедшем сезоне Самородов за «Актобе» в чемпионате Казахстана сыграл 21 игру и забил 3 гола.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4508231-v-aktobe-otreagirovali-na-informaciyu-ob-interese-spartaka-k-19-letnemu-samorodovu.html
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