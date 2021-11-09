ЦСКА создал инклюзивную команду для детей с ДЦП

ЦСКА объявил о создании инклюзивной футбольной команды для детей с ДЦП.

«ЦСКА постарается сделать все возможное, чтобы окружить детей семейной заботой, вместе учиться преодолевать трудности, помогать добиваться успеха и двигаться дальше по жизни с высоко поднятой головой, — приводит слова генерального директора ЦСКА Романа Бабаева официальный сайт московского клуба. — Находясь на поле, ребенок чувствует командный дух, учится работать с футболистами и тренером, опыт общения, который, к сожалению, он не всегда может получить в повседневной жизни. Футбол, как и любой спорт, воспитывает характер, оказывает большое влияние на формирование личности и конечно, приносит много положительных эмоций — это очень важно для всех детей без исключения. Поэтому, я считаю необходимым для клуба развивать направление инклюзивного футбола».

Бесплатные занаятия будут проводиться два раза в неделю на базе ДЮСШ ПФК ЦСКА на стадионе «Октябрь».