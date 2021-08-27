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ЦСКА опубликовал забавный коллаж в честь юбилея клуба

16:05
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Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала забавный коллаж в честь 110-летия клуба.

«От ОЛЛС до ПФК ЦСКА: великому армейскому клубу сегодня исполняется 110 лет! С днем рождения, красно-синяя семья!» — говорится в сообщении ЦСКА.

После шести туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1431174552982278145

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Александр Кравченко все материалы автора

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