ЦСКА опубликовал забавный коллаж в честь юбилея клуба
16:05
Пресс-служба ЦСКА в Twitter опубликовала забавный коллаж в честь 110-летия клуба.
«От ОЛЛС до ПФК ЦСКА: великому армейскому клубу сегодня исполняется 110 лет! С днем рождения, красно-синяя семья!» — говорится в сообщении ЦСКА.
После шести туров Тинькофф РПЛ армейцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
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