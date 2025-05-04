«Зенит» — «Пари НН»: Соболев оформил дубль и вывел хозяев вперед

«Зенит» вышел вперед в матче против «Пари НН» в 27-м туре РПЛ — 2:1.

На 83-й минуте отличился Александр Соболев. Нападающий сине-бело-голубых оформил дубль.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.