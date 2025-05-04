«Химки» — «Ростов»: Вера забил после нереализованного пенальти

«Химки» открыли счет в матче 27-го тура чемпионата России с «Ростовом» — 1:0.

На 69-й минуте отличился Лукас Вера, который не смог реализовать пенальти на 57-й минуте. Для 28-летнего аргентинца это седьмой гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Матч проходит на «Арене Химки» в Подмосковье.