«Зенит» открывает метавселенную в Roblox

Футбольный клуб «Зенит» запустил виртуальный мир в популярной игре Roblox. Этот проект стал возможным благодаря стремлению клуба использовать новые технологии и платформы для вовлечения болельщиков и расширения аудитории.

Игроки получат возможность проверить свои силы в трех механиках метавселенной. Первая — симулятор строительства, в рамках которого участникам предложено создать уникальный зенитовский мир с тренировочным полем, домом клуба и детально проработанной «Газпром Ареной». Вторая — аркадный футбол, где необходимо на время забивать мячи в гигантские ворота, уворачиваясь от препятствий и других игроков.

Наконец третья — классический футбол в формате «7х7» на газоне «Газпром Арены». Игроки получат возможность выбрать позицию на поле и стать выдающимися вратарями, цепкими защитниками, универсальными полузащитниками или звездными нападающими.

— Мы всегда стремимся быть на шаг впереди и использовать современные технологии, чтобы ближе общаться с молодой аудиторией, — отметил председатель правления «Зенита» Александр Медведев. — Запуск нашего мира в Roblox — это возможность соединить мир футбола и мир виртуальных игр, предоставляя нашим болельщикам новые впечатления и возможности для взаимодействия с любимым клубом.

В рамках проекта игроки также смогут получить эксклюзивные зенитовские атрибуты, в том числе Синегривого Льва, который станет верным спутником персонажей. О том, как стать его обладателем, клуб сообщит дополнительно, сообщает официальный сайт «Зенита».