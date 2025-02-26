«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Спорт Ресифи»
«Зенит» объявил о переходе полузащитника Ду Кейроса в «Спорт Ресифи».
Отмечается, что 25-летний футболист будет выступать за бразильский клуб на правах аренды до конца 2025 года.
«Сине-бело-голубые желают Ду Кейросу успехов в составе нового клуба», — говорится в заявлении питерцев.
Ду Кейрос присоединился к «Зениту» в январе 2023-го. В прошлом году он играл в аренде в «Гремио», за который провел 28 матчей и сделал 1 голевой пас. В «Зените» на счету бразильца 16 игр и 1 гол.
Источник: https://t.me/fczenit/24742
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|
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|4
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|
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|0
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|
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15
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|Оренбург – Динамо Мх
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|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
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|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
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|11.10
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
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Гамид Агаларов
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Педро
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|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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Юрий Горшков
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|И
|К
|Ж
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|
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|3
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Рубин
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|1
|2
|
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ЦСКА
|3
|1
|1
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