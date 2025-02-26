«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду «Спорт Ресифи»

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Ду Кейроса в «Спорт Ресифи».

Отмечается, что 25-летний футболист будет выступать за бразильский клуб на правах аренды до конца 2025 года.

«Сине-бело-голубые желают Ду Кейросу успехов в составе нового клуба», — говорится в заявлении питерцев.

Ду Кейрос присоединился к «Зениту» в январе 2023-го. В прошлом году он играл в аренде в «Гремио», за который провел 28 матчей и сделал 1 голевой пас. В «Зените» на счету бразильца 16 игр и 1 гол.