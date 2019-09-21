«Зенит» объявил состав на матч с «Рубином» языком жестов

«Зенит» оригинально объявил состав на матч 10-го тура чемпионата России против «Рубина». Петербуржские футболисты назвали свои фамилии с помощью языка жестов. Видео «Зенит» опубликовал в Twitter.

Сегодня мы объявляем стартовый состав с помощью русского жестового языка. Мы благодарим за помощь нашего партнера — школу «Образ». #ЗенитРядом #ЗенитРубин pic.twitter.com/ePvDQQyHXk — ФК «Зенит"? (@zenit_spb) September 21, 2019

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Зенит» — «Рубин»