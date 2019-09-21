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«Зенит» объявил состав на матч с «Рубином» языком жестов

18:22

«Зенит» оригинально объявил состав на матч 10-го тура чемпионата России против «Рубина». Петербуржские футболисты назвали свои фамилии с помощью языка жестов. Видео «Зенит» опубликовал в Twitter.

Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет трансляцию матча «Зенит» — «Рубин»

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