«Зенит» объявил о расторжении контракта со Зделаром

Полузащитник Саша Зделар покидает «Зенит», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Сине-бело-голубые и 30-летний серб достигли договоренности о досрочном прекращении контракта, который был рассчитан до конца июня 2026 года.

Хавбек перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале 2025 года. За это время он провел 10 матчей за клуб во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.