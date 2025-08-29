Комличенко о сотрудничестве РПЦ и Министерства спорта России: «Только за то, чтобы развиваться духовно и культурно»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о подписании договора о сотрудничестве между РПЦ и Министерством спорта России.

«Видел только заголовки на эту тему. Я только за то, чтобы развиваться духовно и культурно, вообще не вопрос. Думаю, это не будет навязчивой историей. Приедут, проконсультируют, кому будет по душе — заинтересуются, а кто не захочет — его никак не заставить. Проверять точно никто не будет, экзаменов же не будет никто сдавать, правильно? (смеется)», — сказал Комличенко «СЭ».

Церемония подписания соглашения прошла 27 августа в Даниловом монастыре.