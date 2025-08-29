Банк России выпустит в обращение монеты, посвященные российским клубам

Банк России выпустит памятные монеты из медно-никелевого сплава номиналом 25 рублей серии «Российский спорт».

В серию войдут монеты «Динамо», ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Спортивные резервы».

Монеты выпустят в обращение с 1 сентября 2025 года.