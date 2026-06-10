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Сегодня, 07:21

Зверев — о Синнере: «Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне»

Алина Савинова

Третья ракетка мира немец Александр Зверев поделился мнением о соперничестве с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«К счастью, на «Ролан Гаррос» мы с ним не пересеклись (улыбается). Хотя я не против играть с ним в самых важных матчах. Надеюсь, мы встретимся на Уимблдоне. В целом я чувствую себя хорошо в матчах со всеми, кроме Янника. Так продолжается весь год. Надеюсь, это скоро изменится. Хочу чувствовать себя уверенно против всех», — приводит пресс-служба АТР слова Зверева.

7 июня 29-летний немецкий теннисист выиграл «Ролан Гаррос», победив в финале итальянца Флавио Коболли (6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1). Зверев впервые в карьере завоевал титул «Большого шлема». Всего он выиграл 25 турниров АТР в одиночном разряде.

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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