«Зенит» разгромил «Нефтчи», Фелипе Аугусто забил дебютный гол

«Зенит» обыграл «Нефтчи» со счетом 4:1 в товарищеском матче.

Игра состоялась 8 июля на «Газпром Арене».

На 21-й минуте счет открыл новичок «Зенита», бразильский нападающий Фелипе Аугусто. Это его дебютный гол за сине-бело-голубых.

На 34-й минуте Максим Глушенков удвоил преимущество. На 34-й забил полузащитник «Нефтчи» Аброрбек Исмоилов.

Во втором тайме голами отметились Александр Соболев и Даниил Кондаков.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Вторым финишировал «Краснодар» (66 очков), а третьим — «Локомотив» (53 очка).