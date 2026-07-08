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«Зенит» разгромил «Нефтчи», Фелипе Аугусто забил дебютный гол

Сергей Филин
Фелипе Аугусто.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Нефтчи» со счетом 4:1 в товарищеском матче.

Игра состоялась 8 июля на «Газпром Арене».

На 21-й минуте счет открыл новичок «Зенита», бразильский нападающий Фелипе Аугусто. Это его дебютный гол за сине-бело-голубых.

На 34-й минуте Максим Глушенков удвоил преимущество. На 34-й забил полузащитник «Нефтчи» Аброрбек Исмоилов.

Во втором тайме голами отметились Александр Соболев и Даниил Кондаков.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в турнирной таблице РПЛ. Вторым финишировал «Краснодар» (66 очков), а третьим — «Локомотив» (53 очка).

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Александр Соболев
Даниил Кондаков
Фелипе Аугусто
Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
Максим Глушенков
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Максим Глушенков

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 6
П
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 6
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