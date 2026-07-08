В «Спартаке» объяснили отсутствие Жедсона в товарищеском матче с «Рубином»

В московском «Спартаке» объяснили, почему португальский полузащитник Жедсон Фернандеш не принимает участия в товарищеской игре с «Рубином».

Контрольная встреча проходит 8 июля. Она началась в 19.30 по московскому времени.

«Полузащитник Жедсон Фернандеш пропускает матч по семейным обстоятельствам. Клуб согласовал его отъезд. В скором времени футболист вернется в расположение команды и продолжит подготовку к сезону», — приводит слова пресс-службы «Спартака» «СЭ».

В сезоне-2025/26 португалец провел за «Спартак» 36 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего Жедсона в 16 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2029 года.