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«Балтика» продлила контракт с защитником Боковым

Сергей Филин

«Балтика» продлила контракт с центральным защитником Никитой Боковым, сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2030 года.

Боков — воспитанник петербургского футбола. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах «Балтики-2». В настоящий момент игрок находится на тренировочных сборах в Турции вместе с основной командой.

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Балтика»
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ФК Балтика
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 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
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