«Балтика» продлила контракт с защитником Боковым

«Балтика» продлила контракт с центральным защитником Никитой Боковым, сообщила пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до 31 декабря 2030 года.

Боков — воспитанник петербургского футбола. В сезоне-2025/26 он принял участие в 12 матчах «Балтики-2». В настоящий момент игрок находится на тренировочных сборах в Турции вместе с основной командой.

В сезоне-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ.