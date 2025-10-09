«Зенит» не сыграет с «Овьедо» во время октябрьской паузы на матчи сборных
В пресс-службе «Зенита» рассказали «СЭ» о планах команды по товарищеским встречам в перерывах на сборные. В клубе отметили, что международный матч в октябрьскую паузу провести не удастся.
«ФК «Зенит» действительно рассматривал возможность проведения товарищеского матча с командой из топ европейской лиги в октябрьскую паузу на сборные, было получено предварительное согласие и подтверждена готовность провести матч.
К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось.
При этом мы рассчитываем все же провести международную игру в будущем и продолжаем вести переговоры с разными командами, в том числе и европейскими клубами», — заявили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.
Как ранее сообщал «СЭ», в «Зените» рассматривали возможность проведения товарищеского матча с представителем испанской ла лиги «Овьедо». Впервые информация о таком спарринге появилась еще в начале сентября. Также был вариант с бельгийским «Стандардом».
С большой долей вероятности в ближайшую неделю «Зенит» сыграет с «Зенитом-2» в рамках игровой тренировки.
Напомним, сине-бело-голубые за последние годы несколько раз проводили спарринги с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, встречались с турецким «Фенербахче», иранским «Сепаханом», казахстанским «Кайратом», азербайджанским «Нефтчи», различными командами из Катара, Бразилии и Аргентины. В июле 2025-го «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым из ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.
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1
|Динамо
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2
|Зенит
|12
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|0
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|27-13
|27
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3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
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4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
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5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
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6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
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7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
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8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
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9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
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10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
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11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
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12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
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13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
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14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
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15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
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16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
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Маркиньос
Спартак
|4
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1