«Зенит» не сыграет с «Овьедо» во время октябрьской паузы на матчи сборных

В пресс-службе «Зенита» рассказали «СЭ» о планах команды по товарищеским встречам в перерывах на сборные. В клубе отметили, что международный матч в октябрьскую паузу провести не удастся.

«ФК «Зенит» действительно рассматривал возможность проведения товарищеского матча с командой из топ европейской лиги в октябрьскую паузу на сборные, было получено предварительное согласие и подтверждена готовность провести матч.

К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось.

При этом мы рассчитываем все же провести международную игру в будущем и продолжаем вести переговоры с разными командами, в том числе и европейскими клубами», — заявили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.

Как ранее сообщал «СЭ», в «Зените» рассматривали возможность проведения товарищеского матча с представителем испанской ла лиги «Овьедо». Впервые информация о таком спарринге появилась еще в начале сентября. Также был вариант с бельгийским «Стандардом».

С большой долей вероятности в ближайшую неделю «Зенит» сыграет с «Зенитом-2» в рамках игровой тренировки.

Напомним, сине-бело-голубые за последние годы несколько раз проводили спарринги с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, встречались с турецким «Фенербахче», иранским «Сепаханом», казахстанским «Кайратом», азербайджанским «Нефтчи», различными командами из Катара, Бразилии и Аргентины. В июле 2025-го «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым из ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.