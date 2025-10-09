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«Зенит» не сыграет с «Овьедо» во время октябрьской паузы на матчи сборных

Роман Кольцов
Корреспондент

В пресс-службе «Зенита» рассказали «СЭ» о планах команды по товарищеским встречам в перерывах на сборные. В клубе отметили, что международный матч в октябрьскую паузу провести не удастся.

«ФК «Зенит» действительно рассматривал возможность проведения товарищеского матча с командой из топ европейской лиги в октябрьскую паузу на сборные, было получено предварительное согласие и подтверждена готовность провести матч.

К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось.

При этом мы рассчитываем все же провести международную игру в будущем и продолжаем вести переговоры с разными командами, в том числе и европейскими клубами», — заявили «СЭ» в пресс-службе сине-бело-голубых.

Как ранее сообщал «СЭ», в «Зените» рассматривали возможность проведения товарищеского матча с представителем испанской ла лиги «Овьедо». Впервые информация о таком спарринге появилась еще в начале сентября. Также был вариант с бельгийским «Стандардом».

С большой долей вероятности в ближайшую неделю «Зенит» сыграет с «Зенитом-2» в рамках игровой тренировки.

Напомним, сине-бело-голубые за последние годы несколько раз проводили спарринги с сербскими «Црвеной Звездой» и ОФК, встречались с турецким «Фенербахче», иранским «Сепаханом», казахстанским «Кайратом», азербайджанским «Нефтчи», различными командами из Катара, Бразилии и Аргентины. В июле 2025-го «Зенит» сыграл товарищеский матч со «Сьоном» — этот клуб стал первым из ЕС, приехавшим в Россию после 2022-го. Швейцарцы также прилетали в Петербург в сентябре.

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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Рубин

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Матеус Рейс
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