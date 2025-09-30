«Зенит» вернулся к рассмотрению варианта матча с «Овьедо»

Как стало известно «СЭ», сине-бело-голубые вновь рассматривают возможность проведения товарищеского матча с представителем испанской ла лиги «Овьедо» в ходе октябрьской паузы на игры сборных.

Впервые информация о таком спарринге появилась в начале сентября, позже планы петербуржцев поменялись на встречу с командой из Турции, но сейчас опять возник вариант с клубом из столицы провинции Астурия.

По нашей информации, «Зенит» уже начал оргмероприятия, связанные с возможной поездкой в Испанию, а окончательная ясность должна наступить в ближайшие дни.