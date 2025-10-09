Мажич: «Если клубы проигрывают, они начинают «мочить» арбитров. И забывают, что было две недели назад»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в разговоре с «СЭ» заявил, что ошибки у арбитров будут, это является нормой.

«Вы видите, какая плотность сейчас в таблице. Между командами сейчас минимальная разница, арбитры должны работать на высоком уровне. Но ошибки будут — это нормально. Но если клубы проигрывают, они начинают «мочить» арбитров. При этом забывают, что было две-три-четыре недели назад. Идеально никогда не будет. Нам задавали вопросы, почему ЭСК не публикует свои решения сразу. Спрашивали, почему ЭСК не собирается очно в РФС. Каждую неделю нет возможности собирать экспертов из разных стран. Люди согласились работать с нами, мы должны это уважать», — сказал Мажич «СЭ».

Мажич возглавил департамент судейства и инспектирования РФС в июне 2023 года.