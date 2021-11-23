«Зенит» под руководством Семака забил самые быстрые 300 мячей в истории клуба

Первый гол нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1) оказался 300-м для команды под руководством Сергея Семака, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Таким образом, Семак стал четвертым тренером в истории «Зенита», при котором было забито столько мячей. Для этого ему потребовалось 148 встреч, что стало новым клубным рекордом.

Первым среди тренеров петербургского клуба этой отметки достиг Павел Садырин в 1995 году в своей 200-й игре с командой. В 2000 году того же результата добился Юрий Морозов (250 матчей). А в 2013 году, вершина в 300 голов покорилась и Лучано Спаллетти (167 встреч).