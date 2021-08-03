«Зенит» может подписать бывшего форварда «Барселоны» Педро
05:36
«Зенит» интересуется нападающим «Ромы» Педро, сообщает Football Italia.
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга может подписать 34-летнего испанца, который не входит в планы нового главного тренера римлян Жозе Моуринью.
Педро выступает за «Рому» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 40 матчей, на его счету 6 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Ранее Педро выступал за «Челси» и «Барселону».
Дополнительная информация:
https://football-italia.net/zenit-option-for-roma-outcast-pedro/
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