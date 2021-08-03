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«Зенит» может подписать бывшего форварда «Барселоны» Педро

05:36
Педро. Фото Instagram
Педро. Фото Instagram
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«Зенит» интересуется нападающим «Ромы» Педро, сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга может подписать 34-летнего испанца, который не входит в планы нового главного тренера римлян Жозе Моуринью.

Педро выступает за «Рому» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 40 матчей, на его счету 6 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Ранее Педро выступал за «Челси» и «Барселону».

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/zenit-option-for-roma-outcast-pedro/

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Иван Торопцев все материалы автора

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