«Зенит» может подписать бывшего форварда «Барселоны» Педро

«Зенит» интересуется нападающим «Ромы» Педро, сообщает Football Italia.

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга может подписать 34-летнего испанца, который не входит в планы нового главного тренера римлян Жозе Моуринью.

Педро выступает за «Рому» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 форвард провел за команду 40 матчей, на его счету 6 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Ранее Педро выступал за «Челси» и «Барселону».