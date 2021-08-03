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Защитник ЦСКА Магнуссон рассказал историю об угоне машины в Москве

08:17
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Исландский защитник ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал, как у него угнали спонсорский автомобиль, на котором он ездил по Москве вместе с Арнором Сигурдссоном и водителем. По его словам, частично ему пришлось возместить финансовый ущерб.

«Наш водитель оставил машину у себя на парковке, когда ушел в отпуск на две недели, — цитирует Магнуссона исландское издание dv.is. — Через два дня ему нужна была машина, однако на парковке он ее не обнаружил. Он очень расстроился и даже взбесился, потому что подумал, что придется заа нее платить, ведь машина не была застрахована от угона.

За дело взялась полиция. Нам рассказали, что эта модель пользуется высоким спросом у автоугонщиков, так как очень легкодоступна. Через 5-7 дней мы получили ответ от полиции. Автомобиль якобы зафиксировали камеры видеонаблюдения на выезде из Москвы. Сотрудники заключили, что он уже продан на запчасти".

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