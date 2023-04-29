Жуков: «Болельщикам «Спартака» больно смотреть на такую игру команды»
Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал для «СЭ» ничью красно-белых с «Ростовом» в матче 25-го тура РПЛ (1:1).
«Если описать сегодняшнюю игру одной фразой, то очень тусклая игра в исполнении «Спартака» в первом тайме. «Спартак» начинает играть только после того, как пропустит гол во всех последних матчах. Честно скажу, болельщикам «Спартака» больно смотреть на такую игру команды. Не очень понятно, что случилось. Выглядит так, как будто игроки вышли впервые на поле в таком составе. Они друг друга не понимают. С такой игрой «Спартаку» в призах не бывать, нужно кардинально игру улучшать», — сказал Жуков «СЭ».
«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».
«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|0 : 2
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 5
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|1 : 3
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|1 : 1
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|1 : 1
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 0
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|3 : 1
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|5 : 1
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5