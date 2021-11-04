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«Зенит» может допустить женщин и детей на закрытый сектор в матче с «Нижним Новгородом»

17:19
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«Зенит» имеет право допустить женщин и детей до 12 лет в закрытый сектор D102 на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ с «Нижним Новгородом».

«Женщины и дети до 12 лет могут быть допущены «Зенитом» на закрытый сектор в матче с «Нижним Новгородом», — сказал Артур Григорьянц ТАСС.

Ранее КДК РФС запретил допуск зрителей на сектор D102 «Газпром Арены» на матч «Зенита» с нижегородской командой из-за нарушения болельщиками дисциплинарного регламента. Нарушения касались домашней игры сине-бело-голубых с московским «Динамо» 26 октября (4:1).

7 ноября «Зенит» сыграет с «Уралом» на «Екатеринбург Арене» в рамках 14-го тура РПЛ. Матч с «Нижним Новгородом» состоится 19 ноября.

«Зенит» с 29 очками на счету лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12844295

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