«Практически убил человека». Тренер «Динамо» вспомнил страшный поступок легендарного немецкого футболиста

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью YouTube-канале «Ответь по-братски» рассказал о знаменитом немецком полузащитнике Штефане Эффенберге, с которым вместе выступал за менхенгладбахскую «Боруссию».

— Легендарный футболист, — отметил Воронин. — Мне очень повезло, что я его знал и играл в одной команде. Когда я был маленьким, то не мог и мечтать об этом. Он — звезда сборной Германии. Неординарная личность. Его даже отстраняли от матчей сборной за то, что он показал средний палец своим болельщикам. Но он был настоящим капитаном. Настоящим лидером в раздевалке и футбольном поле. Я много чему пытался у него научиться. Таких людей в футболе я мало встречал. Он всегда требовал и спрашивал с футболистов даже на тренировках.

— Ты его боялся?

— Я был тогда молодым. 18 лет. Меня только начали подтягивать в основную команду. Особого контакта с ним у меня не было и ни в какие споры с ним я, конечно, не ступал. Он мог прессануть любого игрока и сказать, что сделает все для его исключения из команды. Сейчас таких лидеров в футболе, наверное, практически не осталось.

— Тебя он ругал?

— Нет. Один раз мы играли в квадрат. Рядом со мной был еще один парень со второй команды. Штефан прыгнул и одна нога пошла парню в колено, а другая в грудь. Практически убил человека. Я, когда это увидел, то затем просто спокойно играл в квадрат. Говорю, Эффи, выходи. Я побегаю. Ничего страшного. Тогда все было по-другому. И уважение было, и молодой футболист не мог себе позволить поперек что-то сказать старшему. Особенно такому, как Эффенберг. Сейчас все поменялось.