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Юрий Семин: «Семак — лучший наш тренер на сегодняшний день»

18:20
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Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин назвал Сергея Семака лучшим российским тренером на данный момент. Сейчас Семак возглавляет «Зенит».

— Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.

— Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал.

— Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее — в частности, с тактической точки зрения?

— Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса».

Полностью интервью Юрия Семина — здесь.

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Игорь Рабинер все материалы автора

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