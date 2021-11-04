Юрий Семин: «Семак — лучший наш тренер на сегодняшний день»
18:20
Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин назвал Сергея Семака лучшим российским тренером на данный момент. Сейчас Семак возглавляет «Зенит».
— Не разочаровал ли вас в матчах с «Ювентусом» Сергей Семак? Многие уже называют «Зенит» командой для внутреннего пользования.
— Семак — это лучший наш тренер на сегодняшний день. У нас много иностранцев, представителей разных школ — немецкой, португальской, балканской. Но сильнейший — Семак. И он ничем не разочаровал.
— Что-то в матчах с «Ювентусом» он мог сделать сильнее — в частности, с тактической точки зрения?
— Думаю, если только в области психологии. А все остальное в любом случае было под контролем «Ювентуса».
Полностью интервью Юрия Семина — здесь.
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