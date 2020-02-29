В субботу, 29 февраля, «Зенит» на своем поле принимает «Локомотив» в матче 20-го тура чемпионата России.

Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Трансляция матча «Зенит» — «Локомотив»