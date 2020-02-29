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«Зенит» — «Локомотив»: трансляция матча чемпионата России

12:00
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гжегож Крыховяк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 29 февраля, «Зенит» на своем поле принимает «Локомотив» в матче 20-го тура чемпионата России.

Следить за матчем «Зенит» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Трансляция матча «Зенит» — «Локомотив»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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