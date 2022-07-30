«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы. Одоевский и Изидор выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 3-го тура чемпионата России. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ 30 июля.

«Зенит»: Одоевский — Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Сутормин — Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком — Кассьерра.

Запасные: Кержаков, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Зел. Бакаев, Михайлов, Сергеев.

«Локомотив»: Худяков — Живоглядов, Ненахов, Магкеев, Едвай — Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано — Изидор.

Запасные: Гильерме, Савин, Тикнизян, Погостнов, Мампасси, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Петров, Игнатьев, Раконьяц.

Встреча «Зенит» — «Локомотив» пройдет сегодня, 30 июля в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.30 мск.