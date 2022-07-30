Команда ЦСКА вылетела в Нижний Новгород на матч 3-го тура РПЛ

Команда ЦСКА вылетела в Нижний Новгород, где в воскресенье, 31 августа, проведет матч 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода», сообщает сайт клуба.

На выезд отправились 21 футболиста.

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Кирилл Набабкин, Милан Гайич, Дмитрий Каптилович, Игорь Дивеев, Матвей Лукин.

Полузащитники: Саша Зделар, Максим Мухин, Хорхе Карраскаль, Иван Обляков, Бахтиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Хесус Медина, Никита Ермаков, Виктор Мендес.

Нападающие: Федор Чалов, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Антон Заболотный.

Игра состоится на стадионе «Нижний Новгород», начало в 15.00 (мск).