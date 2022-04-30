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«Зенит» стал чемпионом России в восьмой раз

Роман Шишов
Корреспондент
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«Зенит» стал чемпионом России в восьмой раз.
Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»

«Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, в восьмой раз стал чемпионом России.

Голы в составе питерцев забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой.

За три тура до конца команда Сергея Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).

«Зенит» выигрывал национальные чемпионаты в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Кроме того, у питерского клуба одна победа в чемпионате СССР в 1984 году.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Локомотив
Голы
Керк, 4 (0:1), Сергеев, 27 (1:1), Малком, 42 (2:1), Мостовой, 77 (3:1)
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 48) Барриос Вендел (Оздоев, 82) Клаудиньо Кузяев (Ерохин, 87) Юри Алберто (Мостовой, 73) Малком (Дзюба, 82) Сергеев
Локомотив
Гильерме Едвай Мампасси Ненахов Рыбус Баринов (Бабкин, 60) Жемалетдинов (Бека Бека, 83) Петров (Миранчук, 72) Карпукас (Марадишвили, 81) Керк Изидор (Камано, 74)
Предупреждения
Мампасси 45+4’, Ненахов 90+4’
Судьи
Москалев (Воронеж) Лунев (Новосибирск) Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Чистяков (Азов) Усачев (Ростов-на-Дону)

ФК Зенит
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Крылья Советов

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