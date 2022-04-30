«Зенит» стал чемпионом России в восьмой раз

«Зенит», обыграв «Локомотив» (3:1) в матче 27-го тура, в восьмой раз стал чемпионом России.

Голы в составе питерцев забили Иван Сергеев, Малком и Андрей Мостовой.

За три тура до конца команда Сергея Семака имеет 61 очко и стала недосягаема для ближайшего преследователя — «Динамо» (52 очка).

«Зенит» выигрывал национальные чемпионаты в 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Кроме того, у питерского клуба одна победа в чемпионате СССР в 1984 году.