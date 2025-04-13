«Зенит» — «Краснодар»: Мостовой сравнял счет

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«Зенит» сравнял счет в матче против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ — 1:1.

На 29-й минуте отличился Андрей Мостовой.