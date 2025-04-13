«Зенит» — «Краснодар»: Лусиано вывел хозяев вперед

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«Зенит» вышел вперед в матче против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ — 2:1.

На 39-й минуте забил Лусиано.