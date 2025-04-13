«Химки» и «Крылья Советов» проведут матч в чемпионате России 13 апреля

«Химки» и «Крылья Советов» проведут матч в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 13 апреля. Игра на «Арене Химки» начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Химки» — «Крылья Советов» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция матча «Химки» — «Крылья Советов» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.25, за пять минут до стартового свистка.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 19:30. Арена Химки (Химки)

В 23 турах чемпионата России-2024/25 «Химки» набрали 23 очка и расположились на 12-м месте в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» — 23 очка и 11-я строчка.

Химчане в предыдущей встрече уступили махачкалинскому «Динамо» (1:4), а самарцы — сыграли вничью с «Рубином» (1:1).