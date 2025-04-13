«Зенит» — «Краснодар»: Кривцов открыл счет

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«Краснодар» вышел вперед в матче против «Зенита» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

На 16-й минуте после сольного прохода и передачи Джона Кордобы отличился Никита Кривцов.