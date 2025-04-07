«Зенит» — «Краснодар»: дата матча РПЛ, во сколько начало игры

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в 24-м туре чемпионата России в воскресенье, 13 апреля. Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию встречи бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля 2025, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

По итогам 23 туров премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 47 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Краснодарцы с 52 баллами возглавляют чемпионат.

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