На Украине возмутились тем, что УЕФА почтил память погибших футболистов из России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выразила недовольство тем, что УЕФА почтил память российских футболистов, погибших в 2024 году.

На 49-м конгрессе организации в Белграде участникам на экране показали титры с именами всех футбольных деятелей, ушедших из жизни в 2024 году, в том числе россиян. Среди них были экс-игрок сборной России Алексей Бугаев и бывший нападающий команд второй лиги Заур Казиев, погибшие на СВО. На их присутствие обратила внимание УАФ.

«Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Мы настоятельно просим вашего рассмотрения этого вопроса. Такие вещи не должны иметь место», — говорится в заявлении УАФ.