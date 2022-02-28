«Зенит» — «Рубин»: арбитр пожалел зенитовца. Барриоса следовало удалить
Полузащитника «Зенита» Барриоса следовало удалить в первом тайме матча с «Рубином»
На 31-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Рубин» арбитр Евгений Кукуляк правильно наказал желтой карточкой Вильмара Барриоса, когда тот наступил шипами на голеностоп Александра Ломовицкого. Но тут же совершил ошибку, не отреагировав на неспортивное поведение зенитовца: тот демонстративно не согласился с решением рефери и запустил мяч в небеса.
Судье следовало вынести нарушителю второе предупреждение и удалить его с поля. Но Кукуляк этого не сделал.
Эпизод матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Рубин».
Эпизод матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Рубин».
Эпизод матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Рубин».
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
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|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
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|
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Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
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