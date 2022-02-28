На 31-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Рубин» арбитр Евгений Кукуляк правильно наказал желтой карточкой Вильмара Барриоса, когда тот наступил шипами на голеностоп Александра Ломовицкого. Но тут же совершил ошибку, не отреагировав на неспортивное поведение зенитовца: тот демонстративно не согласился с решением рефери и запустил мяч в небеса.

Судье следовало вынести нарушителю второе предупреждение и удалить его с поля. Но Кукуляк этого не сделал.

Эпизод матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Рубин».

Эпизод матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Рубин».