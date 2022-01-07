Бистрович может перейти в турецкий клуб

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, турецкий клуб, заинтересованный в услугах 23-летнего хорвата, не хочет полностью платить зарплату полузащитнику, что не устраивает ЦСКА.

В нынешнем сезоне Бистрович забил два мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за армейскую команду. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.