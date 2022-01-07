Бистрович может перейти в турецкий клуб
14:10
Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, турецкий клуб, заинтересованный в услугах 23-летнего хорвата, не хочет полностью платить зарплату полузащитнику, что не устраивает ЦСКА.
В нынешнем сезоне Бистрович забил два мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за армейскую команду. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/bistrovich-mozhet-prodolzhit-kareru-v-turtsii-1163850/
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