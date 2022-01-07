Маммана может продолжить карьеру в «Атлетико Минейро»
13:40
По информации «СЭ», «Атлетико Минейро» — один из вариантов продолжения карьеры защитника Эмануэля Мамманы.
Сегодня, 7 января, «Зенит» и Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.
Бразильский клуб намерен усилить центр обороны, так как команду покидает защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо, который переходит в «Краснодар».
Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец может перейти в «Ривер Плейт».
Маммана стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.
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