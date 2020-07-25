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«Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России

19:02
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«Зенит» стал обладателем Кубка России, победив в финале «Химки» (1:0). Таким образом, команда из Санкт-Петерубрга оформила золотой дубль.

Теперь в матче в матче за Суперкубок России «Зенит» встретиться с командой, которая заняла второе место по итогам сезона в РПЛ. Ей стал «Локомотив».

Действующим обладателем трофея является именно «Локо». В 2019 году он победил «Зенит» со счетом 3:2.

Напомним, матч за Олимп Суперкубок России состоится 7 августа 2020 года на «ВЭБ Арене».

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