«Зенит» и «Локомотив» разыграют Суперкубок России

«Зенит» стал обладателем Кубка России, победив в финале «Химки» (1:0). Таким образом, команда из Санкт-Петерубрга оформила золотой дубль.

Теперь в матче в матче за Суперкубок России «Зенит» встретиться с командой, которая заняла второе место по итогам сезона в РПЛ. Ей стал «Локомотив».

Действующим обладателем трофея является именно «Локо». В 2019 году он победил «Зенит» со счетом 3:2.

Напомним, матч за Олимп Суперкубок России состоится 7 августа 2020 года на «ВЭБ Арене».