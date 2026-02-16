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В МВД Самарской области подтвердили, что прекратили производство по делу о коррупции в футболе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Производство по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД России.

«По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение преступления, мошенничество) по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено», — приводит ответ ведомства ТАСС.

При этом в полиции уточнили, что в настоящее время главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области продолжает дополнительные проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2024 года Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 миллионов рублей, которые, по его словам, могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе российского футбола. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.

В январе 2025 года региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по итогам проведенной проверки.

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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«Зенит» и «Краснодар» 17 февраля проведут товарищеский матч в Дубае

«Динамо» победило «Урал» во втором товарищеском матче за день
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
3
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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