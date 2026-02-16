В МВД Самарской области подтвердили, что прекратили производство по делу о коррупции в футболе

Производство по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД России.

«По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение преступления, мошенничество) по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено», — приводит ответ ведомства ТАСС.

При этом в полиции уточнили, что в настоящее время главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области продолжает дополнительные проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2024 года Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 миллионов рублей, которые, по его словам, могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе российского футбола. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.

В январе 2025 года региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по итогам проведенной проверки.