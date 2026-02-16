В МВД Самарской области подтвердили, что прекратили производство по делу о коррупции в футболе
Производство по уголовному делу о мошенничестве, возбужденному после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД России.
«По уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение преступления, мошенничество) по факту покушения на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, производство прекращено», — приводит ответ ведомства ТАСС.
При этом в полиции уточнили, что в настоящее время главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области продолжает дополнительные проверки в порядке статей 144-145 УПК РФ, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
В ноябре 2024 года Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 миллионов рублей, которые, по его словам, могли предназначаться лицам, связанным с коррупцией в судейском корпусе российского футбола. В декабре губернатор направил заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить деятельность агентских групп по нескольким статьям УК РФ, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование средств и присвоение или растрату.
В январе 2025 года региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве по итогам проведенной проверки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
3
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|2 : 2
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|0 : 1
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|1 : 0
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0